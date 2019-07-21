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Коклюшкин обвинил «третьи силы» в крушении брака Петросяна

Как уверен сатирик, у его коллеги была очень крепкая семья.

Коклюшкин обвинил «третьи силы» в крушении брака Петросяна
Коклюшкин высказался о разводе Петросяна/globallookpress.com

Сатирик Виктор Коклюшкин заявил, что в распаде брака юмориста Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виноваты некие «третьи силы». Как он заверил, ни у Петросяна, ни у его жены не было резона разводиться. Как он отметил, со стороны телезрителей – это большая потеря. На российской эстраде очень мало таких красивых пар.

Евгений Петросян
Петросян развелся со Степаненко/globallookpress.com

«Очевидно, что в их расставании заинтересованы «третьи силы», силы очень коварные. Потому что не было интереса ни у Петросяна, ни у Лены расставаться. Они могли не жить вместе как муж и жена, но пара у них была крепкая, работали они вместе», — сказал Виктор Коклюшкин.

При этом он заметил, что молодая пассия Евгения Петросяна Татьяна Брухунова никогда не была королевой и ей в обозримом будущем не станет. Ее, как он уверяет, не спасут никакие бренды, которыми она любит хвастаться на своей страничке в социальных сетях.

Как сказал Коклюшкин, раньше Брухунова бегала за кулисами словно мышка. Ее никто никогда не знал и даже не обращал на нее внимания. Как он считает, сейчас у Брухуновой очень странная роль, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в прошлом году Петросян и Степаненко официально развелись. Правда, им еще предстоит делить совместно нажитое имущество. Судебные процессы в этой истории, скорее всего, затянутся на несколько лет.

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Тэги:

Виктор КоклюшкинЕвгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова

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Коклюшкин обвинил «третьи силы» в крушении брака Петросяна
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