Дакота заявила, что из-за усталости может забросить творчество

29-летняя Рита Дакота продолжает изливать душу в Instagram. После развода с певцом Владом Соколовским знаменитость откровенно рассказывает подписчикам о своих переживаниях и спрашивает совета. Так, Рита Дакота пожаловалась поклонникам на сильную усталость, которую она никак не может преодолеть. Певица сообщила, что в последнее время на нее обрушилось много неотложных дел.

«Мы все живые люди. И такие дни, как сегодня тоже случаются. А сегодня у меня просто нет сил. Ни на что. Мия тащит меня за руку с кровати с криками «Мама, парк! Мама, парк!», а у меня нет сил даже одеть ее», – рассказала Дакота.

Певица также посетовала на плохое настроение.

«Настроение – закрыться нафиг ото всех «в домике», потеряться в горе одеял и реветь, но я встаю и делаю, если не могу идти – ползу, если не могу ползти – лежу головой «в направлении» к цели. Я очень устала и хочу талантливую управляющую компанию, хочу такого бизнес-партнёра в творчестве, с которым я могла бы не делать вообще ничего, кроме написания и пения песен на концертах. Но пока я управляю всеми процессами — у меня нет сил ни на что другое, – пожаловалась Дакота – И я чувствую, что если так будет и дальше, то и на творчество сил у меня не останется, и тогда это уже будет трагедия».

По словам звезды, она не намерена быть феминисткой и верит, что встретит не только надежного бизнес-партнера, но и мужчину своей мечты.

Напомним, Дакота и Влад Соколовский развелись в 2018 году. По словам певицы, причиной расставания стали многочисленные измены артиста.