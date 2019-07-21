Шубская блистала на свадьбе в Монако в изумрудном платье Roberto Cavalli

Совсем недавно Анастасия Шубская вместе с супругом, хоккеистом Александром Овечкиным наслаждались отдыхом на яхте в территориальных водах Италии, а теперь 25-летняя модель решила заглянуть в Монако, куда ее пригласили на свадьбу друзья.

Для торжественной церемонии жена Овечкина надела роскошное длинное платье по фигуре от Roberto Cavalli изумрудного цвета, дополнив свой элегантный образ изящными украшениями и сверкающим светлым клатчем. Волосы Шубская решила собрать в высокий хвост.

Поклонники 25-летней модели не смогли пройти мимо роскошного образа девушки и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Хозяйка медной горы! Помню сказку Бажова — Малахитовая Шкатулка! Вот мне напомнил Ваш образ в этом платье!», «Королева», «Шикарная», «Настя, Вы прекрасна», «Изумрудная статуэтка!!!», «Шикарное платье, обалденное», «Как из сказки Бажова», — отметили подписчики Анастасии.

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Ранее 25-летняя Шубская призналась в любви к черным боди. Модель выразила недоумение, почему она раньше не носила такой вид одежды, ведь он, как оказалось, ей очень идет.