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Бомбина рассказала, как Задорнов скрывал роман с ней от жены

Сатирик не признавался, что изменяет первой супруге, даже близким друзьям.

Бомбина рассказала, как Задорнов скрывал роман с ней от жены
Задорнов скрывал от первой жены роман на стороне/globallookpress.com

Вторая жена сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила, как завязался ее роман с юмористом. Однажды она попала на концерт шоумена. После выступления девушка оказалась случайно за кулисами и пообщалась с Михаилом Задорновым. Она сказала, что коллекционирует его рассказы, но он не поверил.

Михаил Задорнов изменял жене
Задорнов скрывал от первой жены роман на стороне/globallookpress.com

На следующий день, по признанию Бомбиной, она принесла и показала сатирику большой зеленый портфель с его рассказами. Его, конечно, это впечатлило. Задорнов решил «образовывать» девушку. Он набросал список книг, которые она должна была прочитать. В итоге между сатириком и Бомбиной вспыхнул роман.

Как сказала девушка, сатирик долгое время скрывал отношения с ней от первой жены – Велты Яновны Задорновой. Даже его близкие друзья и коллеги ни о чем не догадывались. Скрывать чувства к другой женщине от первой жены юморист не смог только тогда, когда Бомбина родила ему ребенка.

По словам второй жены юмориста, Задорнов был в восторге от рождения дочери. Он смотрел, как ребенок сопит, чихает и кашляет. В итоге у Задорнова состоялся непростой разговор с женой. Они расстались, но смогли остаться друзьями на долгие годы, сообщает портал Dni.ru.

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Велта ЗадорноваЕлена БомбинаМихаил Задорнов

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Бомбина рассказала, как Задорнов скрывал роман с ней от жены
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