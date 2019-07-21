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В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского

Снимком поделилась супруга актера в своем блоге.

В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского
Константин Хабенский Фото: Tsvetkova Ekaterina East News

47-летний Константин Хабенский и его 37-летняя жена Ольга Литвинова покинули дождливую Москву и улетели на отдых в Турцию. В путешествие пара взяла обеих дочерей. Старшей, Александре, уже три года, младшей – всего пять месяцев.

Звездная семья находится на побережье Средиземного моря в течение недели. При этом снимками с отдыха супруга Хабенского балует поклонников крайне редко. После нескольких дней молчания Литвинова опубликовала нежное фото в режиме Stories в блоге.

На фото Константин, который заметно загорел в отпуске, общается с дочками. На коленях у него разместилась младшая наследница, а старшая тем временем взяла сестру за уши. Обе девочки стоят спиной к камере. При этом лицо старшей дочери звездные родители уже показывали в социальной сети, младшую пока оберегают от посторонних глаз. Кстати, имя пятимесячной девочки также неизвестно. Снимок Ольга сделала на фоне моря в прибрежном кафе.

Константин Хабенский с дочками. Фото
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/olga.litvinova.1/

Напомним, Хабенский и Литвинова поженились в 2013 году, спустя три года у них родилась дочь Александра.

У российского актера есть еще один ребенок – сын Иван. Сейчас мальчику 11 лет. Его родила первая супруга Константина Анастасия Смирнова. В 2008 году она скончалась, причиной стал рак головного мозга. Старший ребенок звезды «Ночного дозора» живет в Барселоне вместе с бабушкой.

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дети звездКонстантин ХабенскийОльга Литвинова

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В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского
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