В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского

47-летний Константин Хабенский и его 37-летняя жена Ольга Литвинова покинули дождливую Москву и улетели на отдых в Турцию. В путешествие пара взяла обеих дочерей. Старшей, Александре, уже три года, младшей – всего пять месяцев.

Звездная семья находится на побережье Средиземного моря в течение недели. При этом снимками с отдыха супруга Хабенского балует поклонников крайне редко. После нескольких дней молчания Литвинова опубликовала нежное фото в режиме Stories в блоге.

На фото Константин, который заметно загорел в отпуске, общается с дочками. На коленях у него разместилась младшая наследница, а старшая тем временем взяла сестру за уши. Обе девочки стоят спиной к камере. При этом лицо старшей дочери звездные родители уже показывали в социальной сети, младшую пока оберегают от посторонних глаз. Кстати, имя пятимесячной девочки также неизвестно. Снимок Ольга сделала на фоне моря в прибрежном кафе.

Напомним, Хабенский и Литвинова поженились в 2013 году, спустя три года у них родилась дочь Александра.

У российского актера есть еще один ребенок – сын Иван. Сейчас мальчику 11 лет. Его родила первая супруга Константина Анастасия Смирнова. В 2008 году она скончалась, причиной стал рак головного мозга. Старший ребенок звезды «Ночного дозора» живет в Барселоне вместе с бабушкой.