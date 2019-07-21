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Беллуччи украсила обложку Elle в розовом платье Carolina Herrera

54-летняя актриса стала героиней стильной фотосессии.

Беллуччи украсила обложку Elle в розовом платье Carolina Herrera
Моника Беллуччи / global look press

Моника Беллуччи в свои 54 года по-прежнему остается одной из самых ярких и востребованных актрис европейского кино. Кроме того, она продолжает посещать светские мероприятия и участвовать в стильных фотосессиях для глянцевых изданий.

В этот раз знойная итальянка украсила обложку нового номера испанской версии журнала Elle, а также появилась на страницах издания.

Стилисты выбрали для Беллуччи элегантные наряды от Dolce & Gabbana, Valentino, Casa Yustas и украшения от Cartier. На одном из эффектных фото 54-летняя актриса предстала в прозрачной тунике Dior с вышивкой поверх черного боди.

А на обложке испанского Elle звезда киноэкранов появилась в «воздушном» розовом платье от Carolina Herrera, а ее женственный образ дополнил сдержанный макияж.

Автором фотосессии стал известный фотограф из Барселоны Хави Гордо. Ранее он работал с такими звездами, как Марго Робби, Даутцен Крез, Пенелопа Крус, Гвинет Пэлтроу, и другими.

Стильные снимки опубликованы на официальной странице испанского Elle в Instagram, а также в других аккаунтах, посвященных актрисе.

Напомним, что совсем недавно 54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим молодым бойфрендом, французским художником Николя Лефевром. Артистка объяснила, что их пути разошлись, но они по-прежнему остаются друзьями.

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Elleмодный образМоника Беллуччиплатьефотосессия

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Беллуччи украсила обложку Elle в розовом платье Carolina Herrera
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