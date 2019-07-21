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«Девушка-огонь»: Натали зажгла на концерте в Пскове в честь Дня города

Певица устроила фотоэкскурсию для своих подписчиков у стен Псковского Кремля.

«Девушка-огонь»: Натали зажгла на концерте в Пскове в честь Дня города
Натали/instagram.com/natali_star74/

В День Пскова певица Натали побывала на древней земле и дала концерт. В этот старинный русский город артистка приехала после отдыха в Греции. Натали делилась видео и фото, сделанными в греческих Халкидиках, но снимки из Пскова оказались не менее красивыми.

В комментарии к фотографиям в Instagram, которые демонстрируют красоту древнего Пскова и его Кремля, певица написала:

Прекрасный город Псков! Вчера —празднование дня города! Благодарю за энергию и аплодисменты! А сегодня —маленькая экскурсия в Псковский Кремль. Смотровая площадка у устья реки Псков, а ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная! Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая.

Среди подписчиков нашлось немало псковитян, поблагодаривших Натали за концерт и отметивших, что она была и остается девушкой-огонь. На снимках Натали выглядит привлекательно, но буднично, она явно не пожелала привлекать к себе лишнее внимание. На артистке джинсы, удобная обувь без каблуков и летняя блуза.

В Греции Натали побывала вместе с детьми, но на фото из Пскова ее сыновей не видно. Напомним, артистка уже 28 лет живет с первым и единственным мужем Александром Рудиным, которому она родила троих сыновей: Арсения (17 лет), Анатолия (8 лет) и Евгения (2 года).

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ГрецияНаталиПсков

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«Девушка-огонь»: Натали зажгла на концерте в Пскове в честь Дня города
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