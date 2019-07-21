В ностальгии по морю: Высоцкая вспомнила о фотосъёмке на яхте

45-летняя Юлия Высоцкая разместила на личной страничке в Instagram архивное фото, на котором она запечатлена в белом пляжном халатике. Примечательно, что свою импровизированную фотосессию актриса устроила на яхте во время летних каникул. Ностальгируя по морю и полноценному отдыху, супруга режиссера Андрея Кончаловского поделилась с подписчиками понравившимся ей кадром.

«Напрашивается подпись: «Ах, как хочется на море!». К этому крику души прилагается ответ: «Всему свое время». А море никуда не денется, дождется», — добавила Высоцкая.

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В недавнем интервью Юлия Высоцкая призналась, что считает себя перфекционистом. Телеведущая очень требовательна к себе. Супруга режиссера не скрывает: в отличие от знакомых ей людей, она редко позволяет себе расслабиться. А готовясь к приему гостей, делает все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Ради этого Юлия готова «перевернуть» весь дом, устраивая званый ужин. Телеведущая привыкла к тому, что каждый день к столу должны подаваться исключительно свежие продукты и блюда.