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Стас Михайлов поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божьей Матери

Музыкант обратился к Богородице с молитвой.

Стас Михайлов поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божьей Матери
Стас Михайлов/instagram.com/stas_mihailoff/

21 июля православный мир отмечает один из больших религиозных праздников — День Казанской иконы Божьей Матери. Стас Михайлов поздравил своих поклонников, сделав пост на своей странице в Instagram.
«С праздником иконы Казанской Божье Матери! Пресвятая Богородица, спаси нас!», — подписал певец фото с изображенным на нем ликом Богородицы на Казанской иконе.

Пост был сделан в аэропорту Ниццы, во Франции, куда певец прибыл скорее всего для отдыха. Каникулы Стасу Михайлов заслужил, ведь ему пришлось немало поработать этим летом: он посетил «Славянский базар» в Витебске, слетал на фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, пел и на фестивале «Рандеву» у Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Напомним, большой христианский праздник — День Казанской иконы Божьей Матери — еще называют Казанская летняя. В этот день чтят и память мученика Прокопия, в народе известного под именем жатвенника, так как с этой поры начинали жать рожь. Икона Казанской Божьей Матери помогает в любви. Есть даже специальная молитва Казанской Божьей Матери о замужестве.

В народе верят, что на Летнюю Казанскую нельзя работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом), мол, удачи в таких делах не будет. На Казанскую играют свадьбы и крестят детей, ведь Казанская Божья Матерь —покровительница в первую очередь женщин, семьи и детей.

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День Казанской иконы Божьей МатериЛайма ВайкулеСтас Михайлов

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Стас Михайлов поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божьей Матери
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