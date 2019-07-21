Рисунок точной копии Лизы Галкиной появился в Сети

Судя по всему, девочку нарисовал кто-то из поклонников ее семьи.

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появился рисунок, на котором один из ее поклонников изобразил девочку. «Какой прекрасный рисунок. Как считаете, похоже получилось?» — звучит надпись под рисунком. Надо признать, что фанату удалось очень точно передать черты лица девочки, от которой без ума огромное количество жителей России.

Отметим, что Лиза Галкина родилась у Аллы Пугачевой в 2013 году. Вместе с ней появился на свет ее брат-близнец Гарри. Сейчас брат и сестра вместе со своими родителями отдыхают на рижском взморье. Как известно, Алла Пугачева снимает особняк в Юрмале вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным.

Добавим, что Лиза Галкина растет очень разносторонней девочкой. К примеру, она активно изучает французский язык, посещает кружки и секции. Ребенку, напомним, всего пять лет.

Кроме того, Лиза Галкина — прекрасная пловчиха. Вместе с братом они часто плавают в бассейне, который находится в замке их родителей в деревне Грязь в Подмосковье.