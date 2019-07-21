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Рисунок точной копии Лизы Галкиной появился в Сети

Судя по всему, девочку нарисовал кто-то из поклонников ее семьи.

Рисунок точной копии Лизы Галкиной появился в Сети
Рисунок Лизы Галкиной появился в Сети/globallookpress.com

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появился рисунок, на котором один из ее поклонников изобразил девочку. «Какой прекрасный рисунок. Как считаете, похоже получилось?» — звучит надпись под рисунком. Надо признать, что фанату удалось очень точно передать черты лица девочки, от которой без ума огромное количество жителей России.

Отметим, что Лиза Галкина родилась у Аллы Пугачевой в 2013 году. Вместе с ней появился на свет ее брат-близнец Гарри. Сейчас брат и сестра вместе со своими родителями отдыхают на рижском взморье. Как известно, Алла Пугачева снимает особняк в Юрмале вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным.

Добавим, что Лиза Галкина растет очень разносторонней девочкой. К примеру, она активно изучает французский язык, посещает кружки и секции. Ребенку, напомним, всего пять лет.

Кроме того, Лиза Галкина — прекрасная пловчиха. Вместе с братом они часто плавают в бассейне, который находится в замке их родителей в деревне Грязь в Подмосковье.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Рисунок точной копии Лизы Галкиной появился в Сети
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