Рисунок точной копии Лизы Галкиной появился в Сети

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появился рисунок, на котором один из ее поклонников изобразил девочку. «Какой прекрасный рисунок. Как считаете, похоже получилось?» — звучит надпись под рисунком. Надо признать, что фанату удалось очень точно передать черты лица девочки, от которой без ума огромное количество жителей России.
Отметим, что Лиза Галкина родилась у Аллы Пугачевой в 2013 году. Вместе с ней появился на свет ее брат-близнец Гарри. Сейчас брат и сестра вместе со своими родителями отдыхают на рижском взморье. Как известно, Алла Пугачева снимает особняк в Юрмале вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным.
Добавим, что Лиза Галкина растет очень разносторонней девочкой. К примеру, она активно изучает французский язык, посещает кружки и секции. Ребенку, напомним, всего пять лет.
Кроме того, Лиза Галкина — прекрасная пловчиха. Вместе с братом они часто плавают в бассейне, который находится в замке их родителей в деревне Грязь в Подмосковье.