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Ирина Дубцова поделилась впечатлениями о гастролях в Донецке и Луганске

«Пусть всегда будет мир!» — написала певица в социальной сети.

Ирина Дубцова поделилась впечатлениями о гастролях в Донецке и Луганске
Ирина Дубцова/instagram.com/dubtsova_official/

Певица Ирина Дубцова поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступила с концертами. Артистка оставила в своем мини-блоге видео, на котором она  поет на сцене перед поклонниками в Луганской области.

«Какие теплые, улыбчивые, приятные, замечательные люди! Алчевск и Луганск, Енакиево и Донецк, спасибо! С Днем металлурга вас еще раз! Пусть всегда будет МИР! Все люди на Земле заслуживают спокойствия и любви», — подписала ролик артистка.

Сейчас Ирина работает и отдыхает в Геленджике, на Черноморском побережье.
Напомним, ранее певица Лолита восторженно описала свои гастроли в Донецке и Луганске.  «Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня», — написала звезда в Instagram.

По ее словам, то, что ей рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить. «Но есть один важный для меня вывод! То, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом. Буду с новой силой любить жизнь, любить друзей, которые еще раз подтвердили, что они у меня лучшие, любить петь и придумывать! Ура! Я живу! Это так дорого!» — призналась Лолита.

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Ирина ДубцоваЛолитаЛуганск

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Ирина Дубцова поделилась впечатлениями о гастролях в Донецке и Луганске
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