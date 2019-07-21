Галкин в Юрмале позировал для традиционного фото с 5-летним Гарри

Супруг Аллы Борисовны находит время и на работу, и на отдых с семьей.

Еще супруг Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — в одном из своих интервью назвал Максима Галкина «фантастическим отцом». Избранник певицы не скрывает, что уже давно следит за личной страничкой шоумена в Instagram, наблюдая за тем, как телеведущий воспитывает двойняшек Гарри и Лизу.

Вместе с семьей Максим Галкин отдыхает в Юрмале. В микроблоге супруг Примадонны опубликовал коллаж, состоящий из двух архивных кадров и нового снимка. По словам Максима, они вместе с 5-летним Гарри позировали для традиционного фото. Каждый год, начиная с 2017-го, шоумен делает схожие снимки, участвуя в импровизированных пляжных фотосессиях.

«Традиция», — добавил Максим.

Примечательно, что на фото телеведущий держит сына на руках.

«Не успеешь оглянуться, как поменяетесь местами», — не без юмора подметила в комментариях Алика Смехова.

Напомним, что вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Несмотря на плотный рабочий график, Максим Галкин старается делать все для того, чтобы дети чувствовали его поддержку и любовь. Вместе с малышами шоумен смотрит мультики перед сном, читает им сказки, собирает конструкторы и придумывает различные игры.