Валерия отправилась в спортзал в три часа ночи в Норильске

Звезда занимается спортом, судя по всему, в любое время суток.

Певица Валерия в компании своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина, посетила Норильск и близлежащие города. Звезда отыграла несколько концертов под открытым небом для жителей, которые живут за Полярным кругом.

В сторис Instagram Валерии появилась нарезка из ее «норильской жизни». На кадрах можно увидеть, что фанаты буквально не дают прохода Валерии. Все хотят с ней сфотографироваться. При этом яркая исполнительница никому не отказывает и охотно позирует.

Далее Валерия уже после концерта отправилась вместе с мужем гулять по городу. В Норильске сейчас стоят белые ночи, поэтому даже в ночное время суток очень светло. «Мы в Норильске после концерта гуляем по городу. Время 12 часов. Светло, как днем. Удивительно. И так будет всю ночь», — заявила Валерия.

В конце видеозаписи можно увидеть, что Валерия занимается на тренажерах в спортивном зале. При этом Иосиф Пригожин комментирует: «Норильск. Три часа ночи». Затем уже слово берет Валерия: «Хотите посмотреть, как выглядит в четыре утра Норильск летом? Темнеть и не собиралось. Солнце ходит по кругу. Спокойной ночи», — говорит исполнительница.