Караулова раскрыла секрет стройности в отпуске

Она провела несколько дней в отеле с системой «все включено» и не прибавила в весе.

Российская певица Юлианна Караулова недавно вернулась из Турции. В солнечной стране ей удалось совместить отдых и работу. В отеле, где она провела несколько дней, действовала привычная система «все включено».

Обычно после недели в такой гостинице люди привозят домой пару лишних килограммов. Карауловой удалось этого избежать. Более того, исполнительница смогла даже немного подтянуть фигуру. Секретом красоты певица поделилась с поклонниками в блоге.

«Спасибо за классную рабочую неделю, Турция! Лечу дальше и делаю это с легкостью: несмотря на all inclusive, я не поправилась, а даже немного подтянулась — занималась каждый день спортом. Без фанатизма — в кайф. Ощущения классные, результат тоже вижу. Круто бы было выработать такую полезную привычку: тратить хотя бы минут 20-30 в день на спорт», — отметила Караулова.

Для иллюстрации новой публикации певица выбрала фото, на котором предстала в купальнике. Хоть оно сделано при приглушенном свете, на снимке отчетливо виднеются пресс и подтянутые ноги Юлианны.

Напомним, Тине Канделаки тоже удалось во время поездки не набрать лишние килограммы. Только у нее другой секрет. Телеведущая придерживается специального меню, продукты из которого есть далеко не во всех отелях. Поэтому Тина специально возила с собой свой бездрожжевой хлеб.