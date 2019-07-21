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Глюкоза на фоне слухов о разводе улетела в Сочи с подругой

Певица продолжает хранить молчание по поводу возможных проблем в семейной жизни.

Глюкоза на фоне слухов о разводе улетела в Сочи с подругой
Глюкоза никак не комментирует слухи о разладе в семье. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сохраняет интригу вокруг своей личной жизни. В Сети активно обсуждается вероятный кризис в отношениях певицы и ее супруга Александра Чистякова. Некоторые пользователи считают, что знаменитости находятся на грани развода.

Глюкоза никак не комментирует подобные сведения. Наоборот, артистка всячески демонстрирует хорошее расположение духа. Певица улетела в Сочи с подругой, откуда опубликовала несколько забавных роликов в Stories, примерив «бородатые» маски.

Глюкоза примерила смешные маски. Фото
Глюкоза демонстрирует приподнятое настроение. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/

33-летняя звезда поселилась в отеле с видом на морское побережье, восхитившись красотой местных пейзажей.

«Погода радует, вот где спряталось лето настоящее, скоро вам солнышко пошлю», – пообещала Глюкоза поклонникам.

Напомним, Наталья Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. У пары есть две дочери – 12-летняя Лидия и 8-летняя Вера.

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Александр Чистяковзвездный разводНаталья Чистякова-ИоноваПевица Глюкоза

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Глюкоза на фоне слухов о разводе улетела в Сочи с подругой
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