Русинов победил на знаменитом автодроме «Барселона-Каталунья»

Европейская серия Ле-Ман (ELMS), известная еще как 4-часовая гонка на выносливость, после 10-летнего перерыва вернулась в Испанию на знаменитый автодром «Барселона-Каталунья». И, к огромной радости наших болельщиков, победителем здесь стал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта на прототипе Aurus 01.

Несмотря на то, что болид Русинова в начале гонки располагался на стартовом поле лишь на третьей позиции, наш пилот достаточно быстро и легко обошел соперников из Idec Sport и Cool Racing. И добытое лидерство Роман с партнерами по экипажу сохранил до самого финиша. Как отмечают специалисты, у соперников не было и шанса приблизиться к команде Русинова.

На своей страничке в Instagram Роман опубликовал фото, где целует болид, которое эмоционально подписал: «Любовная история! Еще одна победа для #Aurus 01 и @gdriveracing в @elms_official».

Стоит отметить, что гонка проходила в сложных погодных условиях, температура воздуха на автодроме достигала 30 градусов, а покрытие трассы нагревалось практически до 50. Напомним, автодром «Барселона-Каталунья» был построен в 1991 году в маленьком городишке Монмело, что расположен рядом с Барселоной. Эта трасса знаменита еще и своими этапами Формулы-1, именно здесь легендарный Михаэль Шумахер одержал свою первую победу за рулем Ferrari.