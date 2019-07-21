Собчак призналась, что любит одинаково сильно Бузову и Ларса фон Триера

Накануне в мини-блоге Ксении Собчак появились рассуждения на тему того, что у нас в стране отсутствует институт репутации. Это позволяет без проблем снова «всплывать» на поверхность проштрафившимся аферистам, мошенникам. Пост, как выразилась Собчак, «вызвал бурю в комментариях», в результате чего ее саму стали «попрекать «Домом-2» в контексте политики и журналистики».

Новым постом в Instagram Ксения предлагает очередной раунд дебатов. «Друзья, хочу признаться в важном! Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я — хулиганка. И это основное, что меня определяет. Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в блондинке в шоколаде, а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2».

Ксения заявила, что любит Степана Меньшикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову так же сильно и страстно, как Джойса, Фассбиндера и Фейхтвангера.

больше по теме Водонаева объяснила успех Виторгана разводом с Собчак Модель уверена, что слухи о романе актера с Нино Нинидзе появились не на пустом месте.

Ксения вступала в переписку с подписчиками в комментариях. Она рассказала о том, как не раз оказывалась жертвой непорядочности. Так случилось и когда она работала в команде журнала SNC. «Вот мы снимали в прошлом году обложку SNC, журнал закрылся, работу не оплатили, ответственность продюсер переложила на главреда, а та — на финдиректора издательского дома, которая на претензии ответила: «А вы вообще кто? С чего я должна верить, что вы что-то снимали!». И все при деле, все устроились. Репутация!».