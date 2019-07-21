Успенская прячет дома молодого друга, «чтобы девки не увели»

В Юрмале проходит музыкальный фестиваль «Рандеву», который организует Лайма Вайкуле. Это событие собрало в одном месте множество звезд российского шоу-бизнеса: Сати Казанову, Юлию Ковальчук, Аллу Пугачеву и других. Остаться в стороне не смогла и Любовь Успенская.
На фестивале «королева шансона» исполнила четыре песни. Для выхода на сцену она выбрала эффектный наряд – короткий черный комбинезон и ботфорты. Во время беседы с журналистами после выступления 65-летняя певица тепло отзывалась об организаторе фестиваля. Успенская отметила, что с такими людьми «можно ходить в разведку».
«Она из той категории женщин, с которыми можно дружить. Представляю, сколько сил и денег Лайма потратила на этот праздник песни. Но, поверьте, фестиваль этого стоит», — цитирует певицу «Комсомольская Правда».
Отвечая на вопросы журналистов, Успенская говорила и о своей личной жизни. Она напомнила, что вновь хочет стать мамой, а также сказала пару слов о молодом друге.
«Прячу у себя дома, чтобы девки не увели молодого талантливого парня. Ребята, не могу о нем сейчас говорить. Это пока секрет. Потом услышите нашу песню», — поведала 65-летняя певица.
Называть имя таинственного молодого человека Успенская не стала, лишь упомянув, что ее друг родом из Одессы.
«Он мой друг и фанат. В самые трудные минуты жизни, когда мне было очень тяжело, он был всегда рядом», — добавила исполнительница.
Напомним, недавно Любовь Успенская заявила, что не готова покинуть сцену. Знаменитость не может представить свою жизнь без концертов и публики. Поэтому певица готова выступать даже в «инвалидной коляске».