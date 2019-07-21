Успенская прячет дома молодого друга, «чтобы девки не увели»

Певица заявила, что таинственный мужчина не раз поддерживал ее в трудные минуты.

В Юрмале проходит музыкальный фестиваль «Рандеву», который организует Лайма Вайкуле. Это событие собрало в одном месте множество звезд российского шоу-бизнеса: Сати Казанову, Юлию Ковальчук, Аллу Пугачеву и других. Остаться в стороне не смогла и Любовь Успенская.

больше по теме Успенская в завуалированной форме ответила возмущенным хейтерам Многим поклонникам не понравилось, что певица так рьяно защищает Пугачеву после ее «выходки».

На фестивале «королева шансона» исполнила четыре песни. Для выхода на сцену она выбрала эффектный наряд – короткий черный комбинезон и ботфорты. Во время беседы с журналистами после выступления 65-летняя певица тепло отзывалась об организаторе фестиваля. Успенская отметила, что с такими людьми «можно ходить в разведку».

«Она из той категории женщин, с которыми можно дружить. Представляю, сколько сил и денег Лайма потратила на этот праздник песни. Но, поверьте, фестиваль этого стоит», — цитирует певицу «Комсомольская Правда».

Отвечая на вопросы журналистов, Успенская говорила и о своей личной жизни. Она напомнила, что вновь хочет стать мамой, а также сказала пару слов о молодом друге.

«Прячу у себя дома, чтобы девки не увели молодого талантливого парня. Ребята, не могу о нем сейчас говорить. Это пока секрет. Потом услышите нашу песню», — поведала 65-летняя певица.

Называть имя таинственного молодого человека Успенская не стала, лишь упомянув, что ее друг родом из Одессы.

«Он мой друг и фанат. В самые трудные минуты жизни, когда мне было очень тяжело, он был всегда рядом», — добавила исполнительница.

Напомним, недавно Любовь Успенская заявила, что не готова покинуть сцену. Знаменитость не может представить свою жизнь без концертов и публики. Поэтому певица готова выступать даже в «инвалидной коляске».