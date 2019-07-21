Нетребко купила старинную шкатулку на блошином рынке в Вене

Оперная дива в восторге от тирольских узоров и гербов.

Оперная дива Анна Нетребко имеет вкус к красивым вещам. На своей странице в Instagram артистка часто выкладывает фото великолепных нарядов, сумок, туфель. Украшает Анна не только себя, но и дом, покупая редкие аксессуары для интерьера. В своим мини-блоге Анна выложила снимок деревянной шкатулки и подноса.

«Тирольские узоры и гербы. Выжигание и роспись по дереву. Уникальная деревянная шкатулка ручной работы пришла к нам в дом с блошиного рынка», — подписала ролики, демонстрирующие достоинства находки, Анна.

«Такая красота! Как делали раньше мастера!», — слышится за кадром восхищенный голос Анны.

На довольно объемной по размерам шкатулке вырезаны и расписаны цветы, гербы, животные.

Покупку оценила знаток в мире красоты Эвелина Хромченко, поставившая посту «лайк». Другие подписчики также порадовались за Нетребко. «Королеве — королевские вещи», «Шкатулка — шедевр», «Антик! Вещью надо любоваться и получать положительный заряд», — написали поклонники.

На каком именно блошином рынке Анна «поймала» эту красоту, не известно. В Вене, где артистка проживает с семьей, их множество, более 150. Возможно, вещь была приобретена на крупнейшем рынке Nashmarkt, который работает по субботам. Здесь продается все: одежда, мебель, старинная посуда, игрушки, книги, пластинки, бижутерия, антиквариат, ювелирные изделия, предметы интерьера.