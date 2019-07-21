Садальский рассказал, как «воскресла» актриса Мари Теречек

Венгерская артистка впала в кому и пережила клиническую смерть после медицинского осмотра.

Актер Станислав Садальский регулярно рассказывает истории из жизни легенд отечественного и мирового кинематографа. В этот раз артист поведал о «чудесном воскрешении» венгерской актрисы Мари Теречек, которая впала в кому после простого медицинского осмотра.

«Десять лет назад Тёрёчик, величайшая актриса, «национальное достояние», отправилась к врачу по пустяшному поводу – то ли горло посмотреть, то ли связки проверить… Простейшие манипуляции, но что-то не заладилось», – рассказал артист.

По словам Садальского, звезда потеряла сознание и пережила клиническую смерть. Была созвана семья, которая решила отключить артистку от аппарата жизнеобеспечения. Однако женщина неожиданно пришла в себя.

«Воскресения случаются… Что значили бы без них наши будни…» – подытожил Садальский.

«Вот так и бывает! Надо верить и надеяться на лучшее!» – прокомментировали подписчики.

больше по теме Садальский вспомнил «страшный» инцидент на похоронах Мордюковой Актер рассказал о необычном поступке лучшей подруги народной артистки.

Ранее Садальский пожаловался на «скрытую» блокировку в Instagram. По его словам, его сообщения в микроблоге скрываются от пользователей, а его новые знакомые не могут найти его в соцсети. Пользователи посоветовали артисту обратиться в службу поддержки, чтобы решить эту проблему.