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Садальский рассказал, как «воскресла» актриса Мари Теречек

Венгерская артистка впала в кому и пережила клиническую смерть после медицинского осмотра.

Садальский рассказал, как «воскресла» актриса Мари Теречек
Станислав Садальский считает, что не бывает безвыходных ситуаций. Фото: globallookpress.com

Актер Станислав Садальский регулярно рассказывает истории из жизни легенд отечественного и мирового кинематографа. В этот раз артист поведал о «чудесном воскрешении» венгерской актрисы Мари Теречек, которая впала в кому после простого медицинского осмотра.

«Десять лет назад Тёрёчик, величайшая актриса, «национальное достояние», отправилась к врачу по пустяшному поводу – то ли горло посмотреть, то ли связки проверить… Простейшие манипуляции, но что-то не заладилось», – рассказал артист.

По словам Садальского, звезда потеряла сознание и пережила клиническую смерть. Была созвана семья, которая решила отключить артистку от аппарата жизнеобеспечения. Однако женщина неожиданно пришла в себя.

«Воскресения случаются… Что значили бы без них наши будни…» – подытожил Садальский.

«Вот так и бывает! Надо верить и надеяться на лучшее!» – прокомментировали подписчики.

Ранее Садальский пожаловался на «скрытую» блокировку в Instagram. По его словам, его сообщения в микроблоге скрываются от пользователей, а его новые знакомые не могут найти его в соцсети. Пользователи посоветовали артисту обратиться в службу поддержки, чтобы решить эту проблему.

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звездные историиСтанислав Садальский

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Садальский рассказал, как «воскресла» актриса Мари Теречек
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