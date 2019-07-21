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Максим Галкин порадовался, что в Юрмалу заглянуло лето

Столбик термометра на рижском взморье показал 22 градуса тепла.

Максим Галкин порадовался, что в Юрмалу заглянуло лето
Галкин рад, что в Юрмалу заглянуло лето/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин, который уже несколько недель вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри находится в Юрмале, порадовался в сторис Instagram, что в этот латвийский город наконец-то пришло лето. Дело в том, что в последние дни здесь было достаточно прохладно для этого времени года, что расстраивало юмориста.

Максим Галкин в Юрмале
Галкин рад, что в Юрмалу пришло лето/instagram.com/maxgalkinru/

«Погодка-то установилась. Прелесть какая. Солнышко. Что ты каркаешь, погоду портишь», — заявил юморист, обращаясь к одной из птиц в лесу. Отметим, что в Юрмале воздух прогрелся всего до 22 градусов, что не очень жарко.

Добавим, что на рижском взморье Максим Галкин отдыхает не первое лето с родными. Здесь юморист снимает шикарный коттедж. Кстати, несколько дней назад он дал концерт. В зале на его выступлении был аншлаг.

Алла Пугачева и Максим Галкин не так давно присутствовали на открытии фестиваля «Рандеву», который уже не первый год устраивает друг их семьи, певица Лайма Вайкуле. Отметим, что исполнительница спела хит Аллы Пугачевой «Мэри». Юморист по этому поводу шутил, что будет ждать авторских от латвийской певицы.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинЮрмала

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Максим Галкин порадовался, что в Юрмалу заглянуло лето
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