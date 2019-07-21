На Саймона Яма из «Лары Крофт» напал поклонник с ножом

После этого артиста госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

64-летнему гонконгскому актеру Саймону Яму пришлось обратиться к врачу после выступления в Китае на открытии магазина в южной провинции страны.

Звезда картины «Лара Крофт: расхитительница гробниц 2» во время спича на сцене попросил гостей подойти к нему. В этот момент на него напал неизвестный человек с ножом. Вовремя подоспела охрана, которая задержала нападавшего.

Актера с травмой госпитализировали в больницу. По сведения интернет-издания TMZ, его жизни ничего угрожает. За состоянием актера наблюдают врачи. Мотив нападавшего пока неизвестен.

За многолетнюю карьеру Саймон Ян снялся в 50 картинах. Но российскому зрителю он известен, прежде всего, по второй части блокбастера «Лара Крофт».

Накануне жертвой нападения стала и певица Анастасия Приходько. Она выступала на концерте в украинском городе Винница. В один момент на сцену запрыгнул полуголый мужчина и сбил исполнительницу с ног.

На это быстро отреагировала охрана, которая вывела дебошира со сцены. После случившегося Приходько обратилась в полицию.