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На Саймона Яма из «Лары Крофт» напал поклонник с ножом

После этого артиста госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

На Саймона Яма из «Лары Крофт» напал поклонник с ножом
Саймон Ям Фото:Kin Cheung/AP/XKC148

64-летнему гонконгскому актеру Саймону Яму пришлось обратиться к врачу после выступления в Китае на открытии магазина в южной провинции страны.

Звезда картины «Лара Крофт: расхитительница гробниц 2» во время спича на сцене попросил гостей подойти к нему. В этот момент на него напал неизвестный человек с ножом. Вовремя подоспела охрана, которая задержала нападавшего.

Актера с травмой госпитализировали в больницу. По сведения интернет-издания TMZ, его жизни ничего угрожает. За состоянием актера наблюдают врачи. Мотив нападавшего пока неизвестен.

За многолетнюю карьеру Саймон Ян снялся в 50 картинах. Но российскому зрителю он известен, прежде всего, по второй части блокбастера «Лара Крофт».

Накануне жертвой нападения стала и певица Анастасия Приходько. Она выступала на концерте в украинском городе Винница. В один момент на сцену запрыгнул полуголый мужчина и сбил исполнительницу с ног.

На это быстро отреагировала охрана, которая вывела дебошира со сцены. После случившегося Приходько обратилась в полицию.

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КитайЛара КрофтЛара Крофт: Расхитительница гробницнападение

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На Саймона Яма из «Лары Крофт» напал поклонник с ножом
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