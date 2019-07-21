Довлатова зажигательно станцевала с группой «Земляне»

Телеведущая Алла Довлатова опубликовала в Instagram ролик, в котором задорно станцевала с группой «Земляне». Звезда сообщила, что музыканты пришли в эфир ее авторской программы на «Русском радио» по случаю своего юбилея – в этом году рок-исполнители отмечают 40-летие творческой деятельности.

«Друзья! Приветствую вас! Сегодня танцульки с группой «Земляне». Танцульки юбилейные! В этом году «Землянам» – 40 лет! Отмечают круто!» – подписала видео Довлатова.

Рок-музыканты исполнили зажигательный танец под свой хит «Трава у дома».

«Прям молодые и бодренькие»; «Приятное танцы-шоу! Молодцы!» – прокомментировали фолловеры.

Напомним, ранее в эфире авторской программы Довлатовой побывала певица Слава. Знаменитости станцевали под новую композицию певицы. Подписчики пришли в восторг от совместного номера артисток. По мнению поклонников звезды, Довлатова и Слава вместе смотрелись достаточно органично и излучали позитив.