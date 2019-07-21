НОВОСТИ

Пынзарь поддержала летний тренд на лимонный оттенок

Экс-участница «Дома-2» вслед за актрисой Екатериной Шпицей выбрала актуальный сезонный цвет.

Пынзарь поддержала летний тренд на лимонный оттенок
Дарья Пынзарь (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь на личной страничке в Instagram опубликовала свежий кадр. На фото знаменитость предстала в джинсовых мини-шортиках и блузе, отдав предпочтение актуальному летнему цвету. Даша вслед за актрисой Екатериной Шпицей выбрала модный в этом сезоне лимонный оттенок, который как нельзя лучше подчеркивает приобретенный загар. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказал стилист и модельер Глеб Винокуров.

«Лимонная палитра пользуется популярностью уже не первый сезон. Благодаря яркости, насыщенности эта солнечная цветовая гамма актуальна и сегодня. Лимонный превосходно сочетается и с другими не менее сочными оттенками — красным и зеленым. Кроме того, этот цвет будет отлично смотреться с горошком. Помимо всего прочего, желтый идеально подойдет и к вашей загорелой коже», — подметил эксперт в сфере моды.

Дарья Пынзарь поддержала моду на лимонные оттенки (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)
Екатерина Шпица примерила лимонное платье-халатик (Фото: Instagram.com/katerinashpitsa)

Ранее Екатерина Шпица отметилась в лимонном платье-халатике. По словам актрисы, она выбрала этот оттенок для того, чтобы подчеркнуть загар.

«Хотите казаться загорелее, чем удалось, наденьте что-нибудь нежно-лимонное», — отметила Шпица.

Свой образ актриса дополнила белыми босоножками на каблучке, не прогадав с выбором цветовой палитры. Ведь, по мнению стилиста Глеба Винокурова, именно с подобным оттенком лимонный будет смотреться наиболее выгодно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья ПынзарьЕкатерина Шпицазвездный стильпроект Дом-2

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пынзарь поддержала летний тренд на лимонный оттенок
Интересно?
Поделись с друзьями: