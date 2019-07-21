Пынзарь поддержала летний тренд на лимонный оттенок

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь на личной страничке в Instagram опубликовала свежий кадр. На фото знаменитость предстала в джинсовых мини-шортиках и блузе, отдав предпочтение актуальному летнему цвету. Даша вслед за актрисой Екатериной Шпицей выбрала модный в этом сезоне лимонный оттенок, который как нельзя лучше подчеркивает приобретенный загар. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказал стилист и модельер Глеб Винокуров.

«Лимонная палитра пользуется популярностью уже не первый сезон. Благодаря яркости, насыщенности эта солнечная цветовая гамма актуальна и сегодня. Лимонный превосходно сочетается и с другими не менее сочными оттенками — красным и зеленым. Кроме того, этот цвет будет отлично смотреться с горошком. Помимо всего прочего, желтый идеально подойдет и к вашей загорелой коже», — подметил эксперт в сфере моды.

Ранее Екатерина Шпица отметилась в лимонном платье-халатике. По словам актрисы, она выбрала этот оттенок для того, чтобы подчеркнуть загар.

«Хотите казаться загорелее, чем удалось, наденьте что-нибудь нежно-лимонное», — отметила Шпица.

Свой образ актриса дополнила белыми босоножками на каблучке, не прогадав с выбором цветовой палитры. Ведь, по мнению стилиста Глеба Винокурова, именно с подобным оттенком лимонный будет смотреться наиболее выгодно.