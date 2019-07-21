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Ренат Давлетьяров призвал не оставлять ничего на «потом»

57-летний актер признался, что уже не в том возрасте.

Ренат Давлетьяров призвал не оставлять ничего на «потом»
Ренат Давлетьяров/instagram.com/arman_dav/

Известный актер, режиссер, сценарист, продюсер и президент Гильдии продюсеров России, Ренат Давлетьяров вспомнил прекрасный текст, который написал Букар Диуф. Речь идет о скоротечности времени, когда «день только настал, а … уже шесть вечера. Неделя едва наступила в понедельник, а уже пятница.
… и месяц прошел.
… и год почти закончился.
… и прошло 40, 50 или 60 лет нашей жизни.
… и мы осознаем, что потеряли своих родителей и друзей.
И мы понимаем, что уже поздно возвращаться. Так… Давайте попробуем максимально использовать оставшееся время».
Мудрость состоит в том, что нужно улыбаться даже мелочам жизни, наслаждаться временем, которое осталось нам, попробовать исключить «потом», иначе потом часто бывает слишком поздно…

«Сегодня подходящий день… Этот момент «сейчас»… Мы уже не в том возрасте, когда можем позволить себе отложить то, что нужно сделать немедленно», — написал 57-летний Ренат Давлетьяров в Instagram.

От первого брака у него есть сын Артем. Сейчас Давлетьяров женат на бывшей солистке группы Reflex, певице и актрисе, 30-летней Евгении Малаховой.

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Тэги:

Евгения Малаховапрезидент Гильдии продюсеров РоссииРенат Давлетьяров

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Ренат Давлетьяров призвал не оставлять ничего на «потом»
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