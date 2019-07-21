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Екатерина Шпица прогулялась с Пьером Ришаром по Пятигорску

Легендарный французский актер прилетел в Россию, чтобы принять участие в кинофестивале «Хрустальный источник».

Екатерина Шпица прогулялась с Пьером Ришаром по Пятигорску
Екатерина Шпица встретилась с Пьером Ришаром. Фото: globallookpress.com

33-летняя Екатерина Шпица удивила поклонников совместным снимком с 84-летним французским актером Пьером Ришаром. На фото звезды позируют, прижавшись к гранитному орлу в Пятигорске. Шпица рассказала в микроблоге Instagram, что вместе со звездой фильма «Высокий блондин в черном ботинке» они стали участниками кинофестиваля «Хрустальный источник», который состоялся в Ессентуках.

«Покормили орла с Пьером Ришаром», – подписала фото актриса.

Однако не все поклонники звезды узнали на снимке легенду французского кино.

«Сколько ему? Не верю»; «Просто мелко очень на фото да и старичок совсем, но улыбка школьная все та же!» – прокомментировали фолловеры Шпицы.

Ранее актриса продемонстрировала поклонникам модный наряд из отпуска. Для отдыха Екатерина Шпица выбрала платье-рубашку лимонного оттенка. Так звезда выгодно подчеркнула свой летний загар. В комментарии под фото артистка рассказала поклонникам, что этот желтоватый оттенок визуально делает кожу более темной, чем она есть на самом деле.

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Екатерина Шпица прогулялась с Пьером Ришаром по Пятигорску
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