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Толстоганова продемонстрировала семейную идиллию на отдыхе

Муж и сын актрисы прокатились на водных мотоциклах.

Толстоганова продемонстрировала семейную идиллию на отдыхе
Виктория Толстоганова с семьей отдохнула в Греции. Фото: globallookpress.com

Виктория Толстоганова отдыхает с мужем Алексеем Аграновичем и сыном Иваном на острове Корфу в Греции. 47-летняя актриса с удовольствием делится семейными снимками и рассказывает подписчикам в Instagram о развлечениях на морском побережье.

Так, знаменитость опубликовала фото с отдыха, продемонстрировав семейную идиллию. На снимке Агранович с сыном позируют за рулем водного мотоцикла.

«Последние денечки на воде», – подписала снимок звезда.

Некоторые пользователи заметили сходство мужа актрисы с Антонио Бандеросом.

«Я сейчас подумала, что это Антонио Бандерос. Сижу и думаю, я же не подписана на Бандероса. В общем, сходство есть», – прокомментировала одна из поклонниц знаменитости.

«Пираты-мародеры», – пошутила другая подписчица.

Напомним, в конце июня состоялась премьера фильма «Выше неба», за которую Виктория Толстоганова удостоилась приза «Кинотавра» за лучшую женскую роль. Актриса снималась вместе с мужем Алексеем Аграновичем. Толстоганова рассказала, что играя в откровенных сценах с мужем не думала о родственных связях. Звезда пояснила, что в кадре относилась к супругу, как к партнеру по съемочной площадке.

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Виктория Толстогановазвездный отдыхсемейное фото

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Толстоганова продемонстрировала семейную идиллию на отдыхе
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