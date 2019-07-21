Климова поделилась забавным видео с дочерью от Месхи

Екатерина Климова в последнее время редко публикует новые снимки в Instagram. В июне стало известно, что 41-летняя актриса разводится со своим супругом, 33-летним актером Гелой Месхи.

Возможно, поэтому у Екатерины Климовой не хватает времени, чтобы активно вести соцсети.

Так, сегодня знаменитость поделилась роликом с 3-летней дочерью от Месхи Беллой в разделе Stories. В кадре девочка сидела на коленях у своей тети Виктории – сестры Екатерины Климовой – и задорно смеялась. Малышку позабавили игрушечные панды, которыми ее развлекала тетя.

«Мои любимые», – подписала видео актриса.

Напомним, кроме Беллы у Екатерины Климовой есть еще трое детей – 17-летняя Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Мальчики – сыновья актера Игоря Петренко, с которым Климовой удалось сохранить теплые дружеские отношения. Матвей и Корней часто бывают у отца в гостях. Так, недавно подростки провели выходные с Петренко и его новой женой – мальчишки побывали на экстремальном аттракционе и прокатились на воздушном шаре.