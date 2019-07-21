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Агутин обнародовал фото со своего дня рождения

Артист поблагодарил своих многочисленных друзей за радость общения.

Агутин обнародовал фото со своего дня рождения
Леонид Агутин/instagram.com/agutinleonid/

Леонид Агутин с размахом отметил свой 51-й день рождения в одном из московских ресторанов. Тамада вечера Отар Кушанашвили с присущим ему искрометным юмором веселил виновника торжества и многочисленных его знаменитых гостей. Поздравить артиста пришли Игорь Николаев, Любовь Успенская, Николай Фоменко, Михаил Грушевский, Арман Давлетьяров, Эмин Агаларов и, конечно, его очаровательная супруга Анжелика Варум.
Как проходило веселье, теперь показал сам Леонид, опубликовав на своей странице в Instagram целую подборку фотографий.

«Очень благодарен своим друзьям и близким, которые откликнулись на приглашение и пришли разделить со мной этот праздник. Так редки и долгожданны эти вечера», —прокомментировал снимки певец.

Напомним, Леонид Агутин счастлив в браке с Анжеликой Варум уже 19 лет. У пары есть дочь Елизавета, ей 20 лет, живет в Майами.

Еще певец был официально женат на Светлане Белых, а от брака с балериной Марией Воробьевой у него есть 23-летняя дочь Полина.

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Тэги:

Игорь НиколаевЛеонид АгутинЛюбовь УспенскаяНиколай Фоменко

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Агутин обнародовал фото со своего дня рождения
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