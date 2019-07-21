«Мастеру аэрофотосъёмки»: Николаев посвятил фото Агутину

Певец и композитор Игорь Николаев накануне прилетел в Латвию на международный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», который организует Вайкуле. Его гостями уже стали Юлия Ковальчук, Сати Казанова, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие.

Перед посадкой в аэропорту Игорь Николаев опубликовал в своем блоге яркую фотографию, на которой изображена Рига с высоты птичьего полета. Композитору удалось поймать момент, когда на небе еще не собрались облака и зеленый ландшафт было отчетливо видно.

Этот снимок Николаев посвятил своему другу и коллеге, певцу Леониду Агутину.

«6 утра. На подлёте к Риге. Фото посвящается Леониду Агутину, мастеру аэрофотосъёмки! Лёня, увидимся на «Новой Волне» в Сочи, а, может, и раньше», — обратился композитор к коллеге.

Подобных снимков в блоге автора хита «Аэропорты» немало. Причем Агутин часто фотографирует не только виды из иллюминатора воздушного судна. Во время прогулок и путешествий у него всегда под рукой телефон. Если артист видит красивый пейзаж, то обязательно сделает снимок, который затем опубликует в блоге.