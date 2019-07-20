Экс-продюсер Киркорова раскритиковал пиар-менеджеров Алибасова

Отравление Бари Алибасова обсуждает вся страна вот уже месяц. 4 июня продюсер перепутал бутылки и вместо напитка хлебнул «Крота». Создатель группы «На-На» оказался в реанимации с химическими ожогами пищевода. Алибасова пришлось ввести в искусственную кому, появлялись фейковые сообщения о его смерти. Но когда Алибасов стал героем ток-шоу, зрители задумались: а было ли отравление на самом деле?

Продюсер Леонид Дзюник, который работал с Филиппом Киркоровым, а также группами «Тату» и «Smash!!», давно дружит с Бари Алибасовым. Он не понаслышке знает – его коллега крайне импульсивный. Дзюник верит в правдивость отравления. При этом продюсер понимает, что пиар-акция на болезни сделана из рук вон плохо.

«Я бы на месте Бари Каримовича выгнал бы этих пиарщиков, которые проработали эту историю, и нашел бы себе других. Вы знаете, я верю, что что-то произошло, но пиарщики этот момент подхватили и начали раскручивать, не продумав всех деталей, всех тонкостей», — рассказал Леонид Дзюник порталу «Газета.ру».

Продюсер подчеркнул, что из-за маленьких несостыковок зрители не поверили в болезнь Бари Алибасова. По его словам, пресса докопается до мельчайших деталей и заметит оплошности. Поэтому Дзюник призывает либо делать пиар-акцию идеально, либо даже не думать об этом.