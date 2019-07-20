Шэрон Стоун после инсульта сравнила себя с принцессой Дианой

Долгие годы голливудская актриса восстанавливалась после болезни. За это время её бросили близкие люди, а поклонники забыли.

61-летняя Шэрон Стоун долгие семь лет восстанавливалась после инсульта. За эти годы востребованная актриса Голливуда превратилась в покинутую женщину. Из-за болезни звезда потеряла роли в кино, а суд лишил её опеки над сыном. «От меня отвернулись самые близкие», — призналась Шэрон Стоун.

Сейчас актриса организовывает мероприятия, чтобы просветить женщин об опасностях инсульта. Стоун до последнего не хотела обращаться за помощью. Звезда четыре дня терпела головные боли, пока её не увезли на скорой. Медики не верили в болезнь Шэрон Стоун. Ей сделали операцию только когда её лицо онемело.

«Я потеряла все, что имела. Я была самой горячей кинозвездой. Это похоже на историю с принцессой Дианой. Я была знаменита, как и она, а потом она умерла, у меня случился инсульт – и нас забыли», — рассказала Шэрон Стоун в интервью Variety.

Позже актриса узнала, что шанс остаться в живых равнялся 1%. Звезда заново училась элементарным вещам – ходить, есть, разговаривать. Для лечения Шэрон Стоун пришлось заложить дом.