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Михалкова объяснила, почему часто демонстрирует фото в купальнике

Артистка заявила, что таким образом хочет вдохновить других людей начать здоровый образ жизни.

Михалкова объяснила, почему часто демонстрирует фото в купальнике
Юлия Михалкова Фото: AA/ABACA/Abaca/East News

36-летняя актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова тщательно следит за своим внешним видом. Чтобы к талии не «прилипли» лишние сантиметры, она много времени проводит в зале и ограничивает себя в питании. Усилия артистки не проходят даром, в ее блоге часто появляются соблазнительные снимки, где Михалкова демонстрирует стройную фигуру.

Недавно Юлия решила объяснить, по какой причине так часто публикует фото в купальнике. Она без ложной скромности отметила, что ее фигура мало кого оставляет равнодушным.

«Чем больше эта фигура «приоткрыта», тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется. Зачем же я выкладываю такие фото? Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе. Согласитесь, эти действия и качества доступны каждому», — высказалась в социальной сети Михалкова.

Она уверена, что все, у кого есть желание, со временем смогут достичь подобного результата. Главное – не искать отговорки.

«Поэтому призываю всех после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать. Или прыгать. На скакалке, например. Хорошо?», — обратилась к подписчикам актриса «Уральских пельменей».

Пост вызвал большой отклик у читателей блога Михалковой. Большинство согласилось с ней.

Юлия Михалкова Instagram
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/B0JTRzjIti-/

Ранее, Юлия поднимала в блоге другую тему – она рассуждала о городском дресс-коде По ее мнению, даже в самую жаркую погоду мужчинам не стоит ходить по улицам с голым торсом.

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"Уральские пельмени"Фото в купальникешоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова

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Михалкова объяснила, почему часто демонстрирует фото в купальнике
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