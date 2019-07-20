Корчевников в день рождения попросил поклонников отправить деньги на благотворительность

20 июля Борис Корчевников отпраздновал 37-летие. Актер и телеведущий искренне попросил подписчиков в Instagram оказать маленькую услугу. Вместо обычных подарков Корчевников попросил перевести деньги в благотворительный фонд «Милосердие».

«Она помогает самым обездоленным: одиноким старикам, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над головой, детям-сиротам, бездомным, ВИЧ-инфицированным. У службы «Милосердие» около тысячи постоянных подопечных», — написал Борис Корчевников.

Подписчики поздравили звезду с праздником, пожелали здоровья. Некоторые выполнили просьбу именинника. Корчевников недавно признался, что боролся с недугом, от чего и набрал вес. Актер столкнулся с потоком негатива из-за лишних килограммов.

Борис Корчевников так и не раскрыл, чем болел. Поклонники надеются, что лечение не связано с доброкачественной опухолью. Ведущий смог побороть недуг несколько лет назад, но частично потерял слух. С тех пор Корчевников интересуется благотворительностью и помогает нуждающимся.