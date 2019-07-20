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Наташа Королева продемонстрировала натуральные брови на архивном снимке

Певица показала, какой была в молодости.

Наташа Королева продемонстрировала натуральные брови на архивном снимке
Наташа Королева. Фото: globallookpress.com

Для многих поклонников и в 45 лет Наташа Королева продолжает оставаться одной из самых ярких красавиц российской эстрады. Певица часто публикует в соцсети архивные кадры тех времен, когда она была на пике популярности, и с улыбкой вспоминает девяностые.

Накануне артистка опубликовала в Instagram еще одно давнее фото. На снимке она запечатлена совсем еще молодой, с пышными волосами и ярким макияжем, а на ее бровях не заметно ни следа работы косметологов. Королева обратила внимание публики на именно на этот последний факт.

«Рубрика «Как молоды мы были». Брови!» – подписала фотографию знаменитость.

Реакция подписчиков Королевой оказалась восторженной. Комментаторы заверили певицу, что выглядит она ничуть не хуже, чем в те годы, и отметили ее натуральную красоту. «Не изменилась. Все такая де красотка», «Нормальные, естественные брови!», «Брови супер просто», «Королевские брови», «Тогда еще не было культа бровей», – поддержали певицу фанаты.

Фото: Instagram@koroleva__star
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Наташа Королева продемонстрировала натуральные брови на архивном снимке
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