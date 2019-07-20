Бывший муж Пугачевой показал дорогую квартиру

Александр Стефанович гордится своей квартирой, которую режиссер восстановил из разрушенного состояния. Второй муж Пугачевой купил апартаменты 30 лет назад после развода с Примадонной. Каждое утро Стефановичу открывается прекрасный вид район Патриарших прудов. Неподалеку собралась творческая элита – в соседних домах живут Никита Михалков, Карен Шахназаров и другие.

Квартира в классическом стиле обставлена антикварной мебелью из царской России, Англии и Франции. Однако Стефановичу пришлось сделать серьезный ремонт, поскольку старинному дому не повезло с предыдущими жильцами. В итоге режиссер выкупил апартаменты за 30 миллионов рублей.

«Когда я сюда пришел, стены кишели тараканами. Люди, которые здесь жили, вскрывали дорогой паркет и топили печку. Прыгали крысы. Это был ужас», — рассказал Александр Стефанович в программе «Выход в люди».

Отдельная гордость режиссера – зеркало, которое до революции висело в царских покоях. Стефанович вспомнил, что говорила женщина, которая продала ему антиквариат: «Мой муж взял два мешка, и с тех пор мы ни разу не работали».

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Под зеркалом находился стол, на котором Алла Пугачева участвовала в одной из первых фотосессий. Она ложилась животом на столешницу, чтобы волосы свисали для красивого кадра.