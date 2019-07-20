Меган Маркл может сесть на диету из-за насмешек британцев

Меган Маркл впервые стала мамой меньше трех месяцев назад. Конечно, избавиться от набранных за время беременности лишних килограммов супруга принца Гарри быстро не сможет, но, возможно, ей придется сесть на диету.

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В последнее время в адрес герцогини Сассекской все чаще звучат насмешки в соцсетях. Британцы упрекают Маркл за лишний вес и зачастую делают это достаточно жестко. Есть у Меган и защитники, которые хвалят ее за нежелание следовать навязанным обществом канонам красоты.

«Я видела много твитов о ее весе. Но Меган чувствует себя комфортно, она выглядит просто невероятно. Так приятно, что она наслаждается собой и семьей, а не беспокоится о своем теле», – написала одна из поклонниц.

Похоже, критика все-таки обижает молодую маму, так как она начала носить свободные, скрывающие фигуру наряды. Если Меган все-таки уступит давлению общественности и решит похудеть, основные ингредиенты ее диеты уже известны. Американская актриса предпочитает вегетарианское питание. Еще до того, как выйти замуж за принца Гарри, она рассказывала в своем личном блоге и в интервью о своих предпочтениях в еде.

Герцогиня очень любит французский салат «Нисуаз», куда можно добавлять тунца и зеленые бобы, морепродукты, морковь, яйца-пашот и тосты с авокадо, пишет Express. От ряда любимых продуктов Меган все-таки придется отказаться. Вряд ли она будет пить на обед розовое вино или алкогольный коктейль негрони, пока остается кормящей мамой. Также ей придется исключить из рациона хумус, макароны и козий сыр Grey Owl из-за их высокой калорийности.