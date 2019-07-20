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Волочкова повторила шпагат в клетке

Звезда хочет удивить зрителей в обновленной постановке «Балерина в зазеркалье цирка».

Волочкова повторила шпагат в клетке
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова удивила публику в Анапе недавним спектаклем «Балерина и клоун». Гвоздем программы стал опасный номер. Балерина забралась в клетку, чтобы эффектно спуститься в ней с высоты 35 метров. Внутри крутящейся конструкции Волочкова исполнила фирменный шпагат.

Танцовщице непросто дался трюк. Ей пришлось перебороть страх высоты. Теперь Анастасия Волочкова готова повторить номер в Москве. Балерина репетирует в зале, поэтому высота будет значительно меньше, а трюков внутри клетки – больше.

Все же новому спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка» есть, чем удивить публику. Волочкова будет парить под потолком на специальных лентах. Красивому трюку балерина научилась у Гии Эрадзе. Во время упорных тренировок балерина повредила себе ногу. Растяжение доставляло жуткую боль, но Анастасия Волочкова продолжала тренироваться.

Пока звезда почти не отвлекается от репетиций перед премьерой, поклонники обсуждают слухи о грядущей свадьбе балерины. Анастасия Волочкова лишь посмеялась над сплетнями. Фанатам так и не удалось угадать таинственного жениха. Балерина действительно планирует свадьбу, но в далеком будущем.

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Волочкова повторила шпагат в клетке
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