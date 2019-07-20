Волочкова повторила шпагат в клетке

Анастасия Волочкова удивила публику в Анапе недавним спектаклем «Балерина и клоун». Гвоздем программы стал опасный номер. Балерина забралась в клетку, чтобы эффектно спуститься в ней с высоты 35 метров. Внутри крутящейся конструкции Волочкова исполнила фирменный шпагат.

Танцовщице непросто дался трюк. Ей пришлось перебороть страх высоты. Теперь Анастасия Волочкова готова повторить номер в Москве. Балерина репетирует в зале, поэтому высота будет значительно меньше, а трюков внутри клетки – больше.

Все же новому спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка» есть, чем удивить публику. Волочкова будет парить под потолком на специальных лентах. Красивому трюку балерина научилась у Гии Эрадзе. Во время упорных тренировок балерина повредила себе ногу. Растяжение доставляло жуткую боль, но Анастасия Волочкова продолжала тренироваться.

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Пока звезда почти не отвлекается от репетиций перед премьерой, поклонники обсуждают слухи о грядущей свадьбе балерины. Анастасия Волочкова лишь посмеялась над сплетнями. Фанатам так и не удалось угадать таинственного жениха. Балерина действительно планирует свадьбу, но в далеком будущем.