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На Анастасию Приходько напали во время концерта

Полуголый мужчина выбежал на сцену и сбил исполнительницу с ног.

На Анастасию Приходько напали во время концерта
Анастасия Приходько Фото: .globallookpress.com

Певице Анастасии Приходько после выступления пришлось обратиться в полицию. Во время концерта в украинском городе Винница на исполнительницу напали. Об этом она рассказала в Facebook.

В момент выступления на сцену неожиданно выбежал полуголый мужчина. Он бросился на Приходько и сбил ее с ног. После того, как исполнительница упала, нарушителя быстро оттянула охрана и вывела со сцены.

Напомним, 10 лет назад Анастасия Приходько принимала участие в песенном конкурсе Евровидение. На международном состязании она представляла Россию. Певица выступила с песней «Мамо». Слова композиции были написаны сразу на двух языках – русском и украинском.

В 2009-м Евровидение проводили в России, так как годом раньше его победителем стал Дмитрий Билан. На правах представительницы страны-организатора певица выступила сразу в финале конкурса, минуя отборочные этапы. В итоге она заняла 11-е место.

Уже в 2019-м Приходько заявила, что жалеет о своем выступлении на конкурсе. Известность артистка получила после участия в шоу «Фабрика звезд». В седьмом сезоне ей удалось победить, после чего некоторое время она сотрудничала с российским продюсером Константином Меладзе.

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Анастасия ПриходькоДмитрий Биланконкурс "Евровидение"Константин Меладзенападение

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На Анастасию Приходько напали во время концерта
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