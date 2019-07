За год Елизавета II заработала на замке в Ланкастере 27 млн долларов

Стало известно, какой доход приносит британской королеве Елизавете II ее частное имение в Ланкастере. По данным Daily Mail, королева заработала на 1,2 млн долларов больше, чем в прошлом году – прибыль от замка составила 27 млн долларов.

Средства, которые королева получает от поместья, используются для оплаты ее государственной и частной деятельности. А общая стоимость активов герцогства выросла с 666 до 685 млн долларов.

Герцогство Ланкастерское, площадью 18 433 гектара, было основано в 13 веке. В него входят земли в Ланкашире, Йоркшире, Чешире, Стаффордшире и Линкольншире. На территории поместья есть и исторические замки, и жилые дома.

Queen’s income from Duchy of Lancaster estate rises by more than £1m to £21.7m, latest accounts show https://t.co/vFAfJn2FbE

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 19, 2019