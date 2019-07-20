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За год Елизавета II заработала на замке в Ланкастере 27 млн долларов

Этими доходами британская правительница может распоряжаться по своему усмотрению.

За год Елизавета II заработала на замке в Ланкастере 27 млн долларов
Доходы Елизаветы II за год выросли на 1,2 млн долларов. Фото: globallookpress.com

Стало известно, какой доход приносит британской королеве Елизавете II ее частное имение в Ланкастере. По данным Daily Mail, королева заработала на 1,2 млн долларов больше, чем в прошлом году – прибыль от замка составила 27 млн долларов.

Средства, которые королева получает от поместья, используются для оплаты ее государственной и частной деятельности. А общая стоимость активов герцогства выросла с 666 до 685 млн долларов.

Герцогство Ланкастерское, площадью 18 433 гектара, было основано в 13 веке. В него входят земли в Ланкашире, Йоркшире, Чешире, Стаффордшире и Линкольншире. На территории поместья есть и исторические замки, и жилые дома.

Кроме того, королева владеет замком Балморал и Сандрингемским дворцом, которые она унаследовала от отца.

Королева имеет право распоряжаться доходами от собственности по своему усмотрению. Елизавета II часто покрывает этими средствами расходы членов своей семьи: принца Эндрю, принца Эдварда и принцессы Анны.

Королева добровольно платит подоходный налог с доходов, которые она получает от герцогства. С 1993 года ее личный доход облагается налогом, как и доходы любого другого гражданина Великобритании.

Daily Mail отмечает, что содержание британской королевской семьи в 2018-2019 году обошлось государству почти в 84 млн долларов и увеличилось на 25 млн долларов по сравнению с предыдущим годом.

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За год Елизавета II заработала на замке в Ланкастере 27 млн долларов
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