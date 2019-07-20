Гагарина перепела хит Леди Гаги на греческом вечере

Вот уже две недели Полина Гагарина отдыхает с семьей в Греции. Первые годы жизни певица провела именно в этой стране, поэтому рада возвращаться туда снова. Во время очередного отпуска Гагарина познакомилась с хозяином отеля, в котором они остановились.

Адонис владеет шестью языками и хорошо поёт. Во время греческого вечера владелец отеля уговорил певицу исполнить с ним хит этого года – песню Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow» из фильма «Звезда родилась». «Леди Гага в последнее время, наверное, постоянно икает», — пошутила артистка.

Полина Гагарина уже покорила своими вокальными данными Россию и Китай. Неудивительно, что гости греческого вечера остались в восторге от исполнения певицы. Мощный голос артистки оценил в том числе её сын – 11-летний Андрей. В комментариях Гагарину засыпали комплиментами. Юлианна Караулова в очередной раз поразилась её сильному голосу. «Столько мощи в такой маленькой и хрупкой!» — написала певица.

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Также подписчики напомнили Полине Гагариной, что если Леди Гага действительно икает, то из-за своего Instagram. Певица столкнулась с потоком русскоязычных комментариев. Поначалу Леди Гагу травили за то, что она переехала к Брэдли Куперу, разрушив его роман с Ириной Шейк. Позже россияне начали общаться на отвлеченные темы и создали так называемый «Гага чат».