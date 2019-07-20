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Калашникова призналась, что Шаляпин хотел ребенка от суррогатной матери

Певица и ведущая прокомментировала известие о сыне, родившемся у бывшего бойфренда.

Калашникова призналась, что Шаляпин хотел ребенка от суррогатной матери
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин. Фото: globallookpress.com

Прохора Шаляпина давно уже считают настоящим ловеласом. Успехи шоумена на любовном фронте впечатляют: он состоял в отношениях с бизнес-леди Ларисой Копенкиной, встречался с Анной Калашниковой, а сейчас у него роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Накануне еще одна экс-возлюбленная Прохора Татьяна Гудзева родила сына, отцом которого может оказаться певец. Это событие Калашникова прокомментировала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

Ведущая поддержала намерение Шаляпина сделать ДНК-тест, чтобы установить отцовство. По ее словам, если малыш действительно окажется сыном артиста, он обязательно будет общаться с ребенком, пусть даже это будет неприятно Виталине. Дело в том, что Прохор давно уже мечтает стать папой.

«Он фанатично искал себе женщину, способную дать ему потомство, и даже планировал прибегнуть к услугам суррогатной матери», – пишет Анна.

Напомним, в 2015 году Калашникова родила Шаляпину сына. Влюбленные планировали пожениться, но неожиданно разразился громкий скандал. Оказалось, что певец не является биологическим родителем маленького Даниила. Это подтвердил анализ ДНК, результаты которого были оглашены в эфире программы «Пусть говорят».

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Анна КалашниковаВиталина Цымбалюк-Романовскаяженщины Прохора ШаляпинаПрохор Шаляпин

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Калашникова призналась, что Шаляпин хотел ребенка от суррогатной матери
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