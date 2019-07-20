Ковальчук поцеловала Мазаева на фестивале Вайкуле

Лайма Вайкуле позвала значимых артистов на ежегодный фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Главными гостями вечера стали Алла Пугачева с Максимом Галкиным и восстановившийся после инсульта Борис Моисеев. На сцене выступали MARUV, Настя Каменских, конечно же, сама Лайма Вайкуле и многие другие.

Среди приглашенных артистов оказался и Алексей Чумаков. Во время финального выступления певец заснял коллег прямо со сцены. Рядом с музыкантом оказались Юлия Ковальчук, Александр Панайотов и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

больше по теме Юлия Ковальчук выступила в Юрмале в костюме Ихтиандра В отличие от коллег певицы, ее поклонники пришли от модного комбинезона в восторг.

Музыканты веселились на сцене вместе с остальными, а также позировали на видео Чумакова. Ковальчук поделилась хорошим настроением с окружающими и поцеловала Мазаева в щеку, чем приятно его удивила. Певица отправилась на «Рандеву» в необычном комбинезоне, из-за чего Юлию Ковальчук называли Ихтиандром.