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Федункив посетовала на тяжелое утро после «зажигательной пятницы»

Звезда Comedy Woman пошутила, что больше не будет участвовать в вечеринках.

Федункив посетовала на тяжелое утро после «зажигательной пятницы»
Марина Федункив продемонстрировала, как выглядит после «зажигательной пятницы». Фото: instagram.com/marina_phedunkiv/

45-летняя Марина Федункив показала, как выглядит утром после зажигательной пятницы. Звезда Comedy Woman разместила снимок в Instagram, изобразив усталость. В кадре знаменитость сидела на стуле, запрокинув голову и откинув руки назад. Фото Федункив сопроводила песней «Помоги мне» из кинофильма «Бриллиантовая рука».

«Утро после зажигательной пятницы», – написала звезда в соцсети, сопроводив снимок хештегами «тетя Марина»; «больше никаких вечеринок».

«Когда после пятницы сразу утро вторника», – заметили подписчики.

Ранее Марина Федункив приняла участие во флешмобе и «состарила себя» с помощью компьютерного приложения, опубликовав снимок в соцсети.

Напомним, звезда Comedy Woman после развода с мужем сильно похудела. Актриса сбросила более 20 килограмм. Актриса обновила гардероб и теперь старается выглядеть стильно. По мнению поклонников, эти изменения положительным образом сказались на внешности знаменитости – актриса стала выглядеть значительно моложе и привлекательнее.

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Тэги:

вечеринкаМарина ФедункивПрограмма "Comedy Woman"

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Федункив посетовала на тяжелое утро после «зажигательной пятницы»
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