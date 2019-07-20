Шнуров заявил, что вернется в «Голос»

Недавно он стал ведущим другого популярного шоу – «Форт Боярд».

Музыкант Сергей Шнуров объявил, что собирается вновь оставить сцену. По мнению певца, шоу-бизнесу стоит отдохнуть от его персоны. Что касается денег, то в них артист точно не нуждается. Только на одном рекламном контракте Шнуров заработал 30 миллионов рублей.

При этом полностью отказываться от работы лидер группировки «Ленинград» не собирается. Недавно он стал ведущим культовой программы «Форт Боярд», новый сезон которой выйдет грядущей осенью на ТВ.

В перерывах между съемками и концертами финального тура Шнуров также успел посетить фестиваль «Нашествие», где ответил на несколько вопросов журналистов, пишет «Комсомольская Правда».

Один из них касался шоу на Первом канале «Голос». Музыкант ранее участвовал в нем в качестве наставника. По его словам, вскоре он вновь займет кресло руководителя одной из команд.

«Я там точно буду. Вроде как, договорились» — подтвердил певец.

Про «Голос» Шнурова спрашивала несколько раз и раньше. Уже тогда он твердо отвечал, что при возможности вернется в шоу.