Бывший муж Ани Лорак намекнул на новый роман

Когда мужа Ани Лорак уличили в изменах певице, многие поклонники надеялись, что супругам удастся сохранить семью. Но этого не произошло: суд в Киеве развел артистку с Муратом Налчаджиоглу.

больше по теме Стали известны нелицеприятные подробности о новом возлюбленном Лорак Егор Глеб изменял бывшей жене. Женщина сама многократно рассказывала об этом.

Сама Лорак призналась, что после развода у нее началась новая жизнь и новая любовь. Судя по всему, времени даром не теряет и ее бывший супруг. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram видео, в котором намекнул на роман с другой девушкой.

На кадрах, появившихся в «сториз» Мурата, он отдыхает с неизвестной красоткой в ночном клубе. Девушка с улыбкой позирует на камеру, стоя рядом с Налчаджиоглу, а затем целует его в щеку.

Лорак и ее бывший избранник решили сохранить хорошие отношения ради дочери. Ходили слухи, что Мурат попытается побороться за опеку над восьмилетней Софией и попробует через суд забрать ее у Ани. Но в итоге девочка осталась жить с мамой в Москве, а ее отец отправился в Киев управлять своим бизнесом. Налчаджиоглу регулярно навещает наследницу, а Лорак не препятствует их общению, разрешая проводить вместе целые дни.