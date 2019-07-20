Виктория Бекхэм «пожаловалась», что ей нечего носить

Дизайнер опубликовала в Instagram шуточный пост, в котором посмеялась над собой.

Шуткам о том, что женщинам никогда нечего надеть, несмотря на то, что их гардероб до верху набит вещами, нет числа.

Однако если большинству прекрасных дам приходится в поисках новинок отправляться на «охоту за породистыми кофточками», то Виктории Бекхэм — которая сама себе дизайнер — жаловаться грех.

Супруга Дэвида Бекхэма славится своим чувством стиля и… чувством юмора. Недавно опубликованный пост это еще раз доказал. Звезда разместила свежий снимок, на котором запечатлена в белой футболке с надписью «Икона стиля».

«Никогда не знаю, что надеть», — подписала фэшн-гуру фото, сопроводив его подмигивающими «смайликами».

Фанаты оценили самоиронию звезды. Некоторые из них заметили, что нет ничего проще с такой стройной фигурой как у бывшей «перчинки» выглядеть на все сто: ей просто достаточно надеть майку и джинсы.

Многим подписчикам также понравилась и надпись на футболке. Они заявили, что с удовольствием купили бы такой предмет гардероба. Что же, это вполне возможно, если только в кошельке имеется 95 фунтов стерлингов (7485 рублей).

Отметим, что сама Виктория к покрою футболок предъявляет весьма жесткие требования. В одном из интервью два года назад она рассказала, что ненавидит, когда у них слишком свободный ворот.

«Она должна быть прямоугольной, но не слишком длинной», — заявила дизайнер.