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Согдиана призналась, где родит третьего ребенка

После тайной свадьбы, которая прошла год назад, певица готовится вновь стать мамой.

Согдиана призналась, где родит третьего ребенка
Согдиана. Фото: globallookpress

Согдиана редко делится подробностями личной жизни. Певица охраняет от публичности как детей, так и нового мужа. По словам артистки, они поженились в прошлом году. Имя и профессию супруга Согдиана так и не назвала, намекнув, что он далек от шоу-бизнеса.

В скором времени певица станет мамой в третий раз. Её сыновья Арджун и Микаил давно просили брата, так что обрадовались новости. Согдиана нашла баланс между карьерой и семьей, поэтому чувствует себя счастливой. Третий муж заботится о ней, но и экс-супруги не забывают поддерживать сыновей.

Согдиана не раскрыла пол ребенка, но поделилась другими подробностями. Многие звезды рожают за границей, однако звезда планирует остаться в Москве. По её мнению, перелеты являются лишним стрессом для матери и новорожденного. Третья беременность у неё проходит не так, как две предыдущих. Звезда стала более чувствительной, её может расстроить любая мелочь.

«А еще у меня немного изменился график питания — каждые 3-4 часа мой организм требует что-то перекусить. Если чуть-чуть голодна, то все, начинается поиск еды. Помню момент, когда ночью очень хотелось курочки… Ну, очень. Искали», — рассмеялась Согдиана в интервью порталу Teleprogramma.pro.

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Тэги:

беременность и родыСогдианатайная свадьбатретья беременность

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Согдиана призналась, где родит третьего ребенка
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