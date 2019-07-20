Седокова поведала, на что готова ради младшей дочери

36-летняя певица Анна Седокова часто откровенничает со своими подписчиками в блоге. Недавно она назвала три самых прекрасных момента в ее жизни – речь идет о днях рождения детей. 19 июля ее младшей дочери Монике исполнилось восемь лет.

В честь столь важного события бывшая солистка группы «ВИА Гра» написала в микроблоге большой пост и, конечно, тепло поздравила наследницу.

«Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов «Я так тебя люблю». Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно, и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолёте, только для того, чтобы увидеть твою улыбку», — высказалась певица в социальной сети.

Анне Седоковой, действительно, приходится идти на многое, чтобы сохранить с Моникой теплые отношения. Она буквально сражалась за девочку с бывшим супругом во время развода. В итоге Моника живет с отцом в США. Российская исполнительница может видеть наследницу лишь на каникулах.

Анна не раз говорила, что боится отдалиться от дочери. Но в то же время верит, что магическую связь между ней и Моникой нельзя разрушить расстоянием и другими преградами.