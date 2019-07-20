НОВОСТИ

Седокова поведала, на что готова ради младшей дочери

Исполнительница обратилась к Монике в Сети в честь дня рождения наследницы.

Седокова поведала, на что готова ради младшей дочери
Анна Седокова Фото: Tarakanov Vadim/East News

36-летняя певица Анна Седокова часто откровенничает со своими подписчиками в блоге. Недавно она назвала три самых прекрасных момента в ее жизни – речь идет о днях рождения детей. 19 июля ее младшей дочери Монике исполнилось восемь лет.

В честь столь важного события бывшая солистка группы «ВИА Гра» написала в микроблоге большой пост и, конечно, тепло поздравила наследницу.

«Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов «Я так тебя люблю». Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно, и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолёте, только для того, чтобы увидеть твою улыбку», — высказалась певица в социальной сети.

Анне Седоковой, действительно, приходится идти на многое, чтобы сохранить с Моникой теплые отношения. Она буквально сражалась за девочку с бывшим супругом во время развода. В итоге Моника живет с отцом в США. Российская исполнительница может видеть наследницу лишь на каникулах.

Анна не раз говорила, что боится отдалиться от дочери. Но в то же время верит, что магическую связь между ней и Моникой нельзя разрушить расстоянием и другими преградами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотодень рождения дочери

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова поведала, на что готова ради младшей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: