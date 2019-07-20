НОВОСТИ

Исакова снялась в фильме, который не покажут для широких масс

Актриса рассказала, что сыграла в ленте для частной коллекции.

Исакова снялась в фильме, который не покажут для широких масс
Виктория Исакова сыграла в фильме для частной коллекции. Фото: globallookpress.com

Виктория Исакова заинтриговала подписчиков, опубликовав в Instagram фото в атласном платье-халате сиреневого цвета. 42-летняя актриса рассказала, что этот снимок был сделан во время съемок фильма, про который нельзя рассказывать.

«Когда снялся в чем-то, что нигде не покажут и осталось только несколько фотографий», – написала знаменитость под фото.

 

В ответ подписчики попросили актрису раскрыть подробности. Причем в комментариях высказалась актриса Анна Михалкова и режиссер Михаил Друян.

«Наконец, кино для взрослых?», – поинтересовалась Анна Михалкова.

«Ань, кино для взрослых, единственное, что способно заставить тебя прокомментировать?» – парировала Исакова.

«Зато тебя даже это заставить не может», – ответила Михалкова, намекнув, что актриса не комментирует ее посты.

«Не помню, чтобы у тебя что-то подобное появлялось, я же мониторю. Не даёшь поводов», – заметила Исакова.

Отвечая на вопросы подписчиков звезда рассказала, что снялась в короткометражке, предназначенной для частого использования.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Виктория Исакова ждет ребенка. Позже актриса опровергла эти сведения, сообщив, что была бы рада такой новости, однако, это неправда. В 2018 году Исакова и ее муж Юрий Мороз отметили 15-летие со дня свадьбы. У пары есть дочь Варвара.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна МихалковаВиктория Исаковаглавная рользакрытый показ

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исакова снялась в фильме, который не покажут для широких масс
Интересно?
Поделись с друзьями: