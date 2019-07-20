Исакова снялась в фильме, который не покажут для широких масс

Актриса рассказала, что сыграла в ленте для частной коллекции.

Виктория Исакова заинтриговала подписчиков, опубликовав в Instagram фото в атласном платье-халате сиреневого цвета. 42-летняя актриса рассказала, что этот снимок был сделан во время съемок фильма, про который нельзя рассказывать.

«Когда снялся в чем-то, что нигде не покажут и осталось только несколько фотографий», – написала знаменитость под фото.

В ответ подписчики попросили актрису раскрыть подробности. Причем в комментариях высказалась актриса Анна Михалкова и режиссер Михаил Друян.

«Наконец, кино для взрослых?», – поинтересовалась Анна Михалкова.

«Ань, кино для взрослых, единственное, что способно заставить тебя прокомментировать?» – парировала Исакова.

«Зато тебя даже это заставить не может», – ответила Михалкова, намекнув, что актриса не комментирует ее посты.

«Не помню, чтобы у тебя что-то подобное появлялось, я же мониторю. Не даёшь поводов», – заметила Исакова.

Отвечая на вопросы подписчиков звезда рассказала, что снялась в короткометражке, предназначенной для частого использования.

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Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Виктория Исакова ждет ребенка. Позже актриса опровергла эти сведения, сообщив, что была бы рада такой новости, однако, это неправда. В 2018 году Исакова и ее муж Юрий Мороз отметили 15-летие со дня свадьбы. У пары есть дочь Варвара.